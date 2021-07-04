الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قطر تشارك فى حفل تدشين قاعدة «3 يوليو» البحرية المصرية

الاحتفال بتدشين قاعدة
الاحتفال بتدشين قاعدة "3 يوليو" البحرية

شاركت دولة قطر في مراسم الاحتفال بتدشين قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بمصر، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العربية البارزة.

 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، مثّل دولة قطر في مراسم التدشين اللواء ركن عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية.

مشاركة خليجية 

وشارك في حفل افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية، عدد من الشخصيات والمسؤولين الخليجيين، ومن بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي - نيابةً عن نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي بالبحرين.

 

افتتاح «3 يوليو»

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، قاعدة "3 يوليو" العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب. 

 

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

 

وبدأت مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

قطر قاعده 3 يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات البحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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