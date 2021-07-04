تحرير 7 محاضر إشغال طريق وخرق مواعيد إغلاق الورش خلال حملة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة بقيادة نائب رئيس المركز والمدينة لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالإلتزام بمواعيد الغلق المقررة للورش والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل.

كان المهندس حامد فخرى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه أحمد خالد ومحمد رشدى من مكتب رئيس المدينة، مصطفى سمير عضو الإعلام، وفريق الإشغالات بمجلس المدينة قد قاد حملة لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أسفرت عن تحرير 7 محاضر إشغال طريق ومخالفة مواعيد الغلق لعدد من المقاهي والمحال والورش بمدينة المنيا.

جاء ذلك خلال حملة تم شنها مساء اليوم لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا .

وشدد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة بصورة شبه يومية لمتابعة لمدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بمواعيد الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء وتطبيق القانون على المخالفين ،حيث كلف نواب رئيس المركز والمدينة والذين صدر لهم قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لهم لتطبيق ومتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تواصل أيضا تطبيق حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة إنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المضهر الجمالي والحضاري للمدينة والمركز بالتوازي مع حملات إزالة التعديات والإشغالات وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

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محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق

محاضر إشغال طريق