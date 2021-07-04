الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع إنشاء مستشفى الداخلة والمعهد الفنى الصحى

نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع إنشاء مستشفى الداخلة

 تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاء بموقع مستشفى الداخلة الجديد، وذلك خلال جولتها التفقدية للمركز، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة . 

كما تابعت أعمال التوسعات الإضافية لإقامة منطقة خدمات للمستشفى على مساحة ٢٠٠٠ م٢، والتجهيز لتركيب جهاز أشعة رنين مغناطيسي بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وإنشاء محطة تنقية مياه ملحقة بالمستشفى.

ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية التي سيتم متابعتها من خلال لجنة وزارية من وزارة الصحة والسكان تزور المحافظة غدًا ، تمهيدًاَ لتجهيزها و افتتاحها في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ٢٢ ألف م٢، ويشمل مبنى سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بإعداد تقارير متابعة إسبوعية لموقف الأعمال بمشروع المعهد الفني الصحي الجاري إنشاءه بمركز الداخلة بتكلفة ١.٨ مليون جنيه ، جاء ذلك خلال تفقدها للعمل، برفقة الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة . 

كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقًا للمخطط الزمني، لدخول الخدمة العام الدراسي القادم، هذا ويضم المعهد تخصصات (فني معمل - مراقب صحي- فني إحصاء) علي أن تستكمل باقي التخصصات، وفقًا لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مشروع إنشاء المركز التكنولوجي الجديد بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، َحيث تفقدت محتويات المركز والذي تم الانتهاء من إنشاءه استعدادًاَ لإفتتاحه، والذي يضم صالات للمواطنين والعاملين ومكاتب إدارية متنوعة ومداخل خاصة بالمواطنين والموظفين ودورات مياه، بتكلفة تقدر ب ١.٦ مليون جنيه، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب أيسر توفيراََ للوقت والجهد.

 

كما تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الأعمال الجارية بقريتي الصحوة والأمان بمركز الداخلة في إطار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجُا÷، حيث وجهت بسرعة تجهيز الوحدة الصحية بالصحوة التي تم انشائها علي مساحة 3000 م٢، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والتأثيث بتكلفة ٩ مليون جنيه ، وتوفير الكوادر الطبية والإدارية لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين . 

كما تفقدت أيضًا محطة مياه الشرب بالقرية، والتي تم إحلالها وتجديدها بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى حفر بئر مياه شرب جديد بتكلفة ٤.٢ مليون جنيه، لخدمة القرية والقري المجاورة، وكذلك تفقد أعمال صيانة مدرسة الصحوة الإعدادية المشتركة موجهة بإنشاء جناح تعليمي ملحق. 

كما وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية بقرية الأمان البالغ تكلفتها ٧ مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية لأهالي القرية، والتي ينتهي العمل بها خلال ٨ أشهر، كما تفقدت أعمال صيانة وتطوير مدرسة الأمان بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.

وفي سياق أخر، تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة السلام الإبتدائية بموط يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.، حيث وجهت بزيادة أعداد الفصول الدراسية لإستيعاب الكثافة الطلابية لحين إنشاء جناح ملحق بالمدرسة لتقليل أعداد الطلاب بالفصول في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية وتوفير مناخ تعليمي ملائم.

 كما وجهت مجدي، بإعداد تقارير متابعة إسبوعية لموقف الأعمال بمشروع المعهد الفني الصحي الجاري إنشاءه بمركز الداخلة بتكلفة ١.٨ مليون جنيه ، جاء ذلك خلال تفقدها للعمل، صباح اليوم، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة .

كما وجهت بسرعة الإاتهاء من أعمال الإنشاءات وفقًا للمخطط الزمني، لدخول الخدمة العام الدراسي القادم. هذا ويضم المعهد تخصصات (فني معمل - مراقب صحي- فني إحصاء) علي أن تستكمل باقي التخصصات وفقاً لإحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

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نائب محافظ الوادي الجديد الإنشاء مستشفى الداخلة الجديد المركز التكنولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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