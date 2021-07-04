«هيئة قصور الثقافة»: إقبال القارئ علي سلسلة الهوية أمر يدعو للفرح

قال جرجس شكري، مدير إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اقبال الجمهور على سلسة الذخائر طبيعي للعلاقة الوطيدة مع كتب التراث، أما الإقبال على سلسة الهوية أمر يدعو إلى الدهشة والفرح ويدل على سلامة الذائقة للقارئ المصري، وارتفاع درجات الوعي.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" منذ أن قدمنا في مشروع النشر بقصور الثقافة كتب رفاعة الطهطاوي عام 2018، ونفدت في وقت قياسي، وفي عام 2019 عشرة كتب عن ثورة 19 وحققت أعلى المبيعات، وفي 2020 بدأنا سلسلة الهوية وكانت الأعلى في المبيعات، واستمر إقبال الجماهير في هذه الدورة من معرض الكتاب التي تقام في ظروف صعبة واستثنائية علي جديد سلسلة الهوية " 12 عنوانًا" وأيضًا ما تبقى من عناوين العام الماضي ، يؤكد أن القارئ المصري يستحق الأفضل وأن فجر الضمير بدأ علي هذه الأرض.

وحددت هيئة الكتاب دخول جمهور معرض الكتاب، يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية هي "السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال"، و12 دول آسيوية هي "العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا"، و5 دول أوربية هي "صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، وأمريكا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

حضر الافتتاح أيضًا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

