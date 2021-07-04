الانتهاء من رقمنة 60% من مستندات ووثائق وزارة السياحة

التحول الرقمي هدف استراتيجي تحاول الدولة الجديدة تنفيذه ليصبح مطبق بكافة مؤسسات الدولة، وقد استطاع القطاع السياحي أن يقطع شوطًا كبيرًا من أجل التحول الرقمي، حيث تقوم الدولة حاليًا لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة، وذلك لاستخدامها في الترويج لأي من المحافظات السياحية، وتكون جاهزة لدى الوزارة، كما تم الانتهاء من أكثر من 60% من رقمنة مستندات ووثائق وملفات الوزارة ضمن المشروع القومي للرقمنة.

كما تم تطوير البوابة المصرية للعمرة بالتعاون مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، لتحقيق الربط مع نظم حجز الطيران والفنادق والوكلاء، بالإضافة إلى الربط بين الوزرات المعنية المختلفة كوزارة الداخلية والصحة والخارجية لإنهاء كافة المعاملات اللازمة لسفر المعتمرين "أون لاين".

كما أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية عديدة، لأول مرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مبادرة "اكتشف مصر من بيتك" خلال فترة توقف الحركة السياحية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استحداث شعارات دعائية جديدة ExperienceEgyptFromHome# ،ExperienceEgyptSoon ،SameGreatFeelings، بالإضافة إلى التعاقد مع أحد الشركات لمشروع التحول الرقمي، وخدمات المواقع الأثرية والمتاحف (منصة الحجز الإلكتروني).

كما صدر قرار وزاري باستحداث وحدة لجمع بيانات وإعداد قوائم بيانات العاملين بقطاع السياحة، والانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزيه لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية بالمخازن والمتاحف وربط عدد 7 مخازن بخط ربط للبيانات مع بيئة استضافة مركزية (Data Center)، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أنة قد صدر ( القانون رقم 72 لسنة 2021) بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة دون غيرها، يشرف عليها وزير السياحة، وتتحكم غرفة شركات السياحة بإدخال أسماء المعتمرين.