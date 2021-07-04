الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيابة عن عاهل البحرين..

«ناصر بن حمد آل خليفة» يشارك فى افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

افتتاح قاعدة 3 يوليو
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

شارك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي بالبحرين، في حفل افتتاح  قاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل  الشمالي الغربي، وذلك تلبية لدعوة تلقاها عاهل البحرين من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينة "بنا"، أعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية نيابة عن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث نقل تحيات عاهل البحرين وتهانيه إلى الرئيس المصري بمناسبة افتتاح القاعدة البحرية.

وأشاد بالمستوى العالي والمتقدم الذي أبدته القوات المصرية في المناورات التي جرت خلال الافتتاح والتي عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وأكد أن قاعدة  (3 يوليو) البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة التي تعكس التطور والتقدم الذي تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية في ظل دعم وتوجيهات فخامة الرئيس المصري، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

افتتاح «3 يوليو»

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة "3 يوليو" العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي  لمصر، بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب. 

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وبدأت مراسم افتتاح "قاعدة ٣ يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
البحرين قاعده 3 يوليو ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس عبدالفتاح السسيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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