الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تشابه أسماء» يورط طفل في قضية قتل والمحكمة تخلي سبيله بعد تدارك الخطأ

صورة من المحاكمة
صورة من المحاكمة

حالة من الجدل شهدها مركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة وذلك بسبب تشابه أسماء كاد أن يودي بمستقل طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما وأسرته بعد أن تورط في قضية قتل رجل من مركز إيتاي البارود وهو ما أصاب والديه وأهل قريته كوم زمران بالصدمة وبدأ الأب بالبحث وراء ملابسات القضية و الوقوف على تفاصيلها.

 

يقول كرم الصباغ يعمل سائقاً وهو والد الطفل محمد الصباغ المتهم بالقضية المقيدة برقم 23 لسنة 2020 كلي والمحكوم عليه فيها بإيداعه في الأحداث إيداعا مطلقا حسبما قضت محكمة كوم حمادة بتاريخ 29/3/2021 في الجناية رقم 28 لسنة 2020 جنايات": فوجئت بإبلاغي بأن نجلي مدان بقضية قتل مع سبق الإصرار والترصد والواقعة تعود إلى أكثر من عام ونصف وفي مركز غير المركز الذي يعيش فيه، على الفور توجهت إلى مركز إيتاي واستخرجت صورة بالحكم وتوجهت إلى عدد من المحامين الذين تطوع عدد منهم بالإضافة  لنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة لإزالة اللبس وإيضاح تشابه الأسماء وإظهار براءة الطفل.

 

وصرح والد الطفل «للدستور» أن مديرية أمن البحيرة كانت قد استدعته للاستماع إلى أقواله وقامت إدارة البحث الجنائي بالمديرية بإرسال مذكرة بالتحريات للمحكمة تفيد بأن الطفل ليس المعني بالاتهام وكانت المحكمة قد عقدت جلسة بتاريخ 28 يونيو الماضي وقررت إخلاء سبيل الطفل من محكمة الأحداث بكوم حماده وتحديد يوم الإثنين الموافق 5 من الشهر الجاري للنطق بالحكم".

 

كما قدم والد الطفل الشكر لكل من ساهم في إظهار الحقيقة والوقوف بجانبه ورفع الستار عن اللبس الذي حدث وعلى رأس هؤلاء القضاء المصري وإدارة البحث الجنائي ونقابة المحامين بالبحيرة وفريق المحامين المتطوعين للدفاع عن نجله وإظهار برائته كذلك أبناء بلده الذين ساندوه من اللحظة الأولى.

المحاكمة
المحاكمة
المحاكمة
المحاكمة
تشابه أسماء طفل قضية قتل مركز الدلنجات البحيرة كرم الصباغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

«تطعيم كورونا سنويا».. أبرز رسائل مصطفى مدبولي من مصنع «فاكسيرا»

دراسة جديدة لأول دواء مُضاد للفيروسات للعزل المنزلي.. وطبيب: «أفيبيرافير» متوفر في مصر ويحمي من المضاعفات الخطيرة

المحامي محمد حمودة يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطالب بوقف تداول أسهم «شركة IDH»

طريقة عمل بشاميل الأرز بالفراخ

«تشابه أسماء» يورط طفل في قضية قتل والمحكمة تخلي سبيله بعد تدارك الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟