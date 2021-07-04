الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو برجال الأعمال يشيد بالنهضة التنموية للبنية التحتية خلال الفترة الحالية

عادل اللمعي
عادل اللمعي

قال عادل اللمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مردود إيجابي واقتصادي كبير لقناة السويس الجديدة، مشيدًا بالتنمية التي تشهدها شرق قناة السويس (سيناء) خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها كانت منطقة مهجورة، والأن أصبح لدينا هناك مدن جديدة مثل مدينة "سلام مصر".

 

وثمن اللمعي، بالبنية التحتية وتطوير الطرق في منطقة سيناء وشرق بورسعيد، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها رؤية شاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية والمواصلات من خلال انشاء الإنفاق والكباري ورصف وتوسيع الطرق.

 

كما ثمن رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالموانئ المحدثة في مدينة الإسكندرية، لافتًا ان بفضل كل هذا التطور مصر ستكون مركزًا لوجيستيًا في شمال شرق أفريقيا ونقطة الاتصال بأوروبا من ناحية البحر المتوسط.

 

في سياق منفصل، بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة الاسبوع الماضي، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وأوصي المشاركون باللقاء الاسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

 

وأشار المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية. 
 

وجمعية رجال الأعمال المصريين، حريصة على عقد اللقاءات باستمرار مع نظرتها من رجال الأعمال في مختلف الدول للترويج لفرص الاستثمارية المصرية خارجيًا. 

اقتصاد الإسكندرية الاستثمار قناة السويس البحر المتوسط الحكومة المصرية قناة السويس الجديدة جمعية رجال الأعمال المصريين عادل اللمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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