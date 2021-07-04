تعرف على أعداد السائحين في مصر خلال الـ٧ سنوات الماضية

شهدت الحركة السياحية قفزات سريعة ولولا تداعيات فيروس كورونا لبات عام 2020 هو الأعلى.

واستقبلت مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2019 (57,2) مليون سائح، قضوا خلالها حوالي (555,7) مليون ليلة سياحية، وحققت الحركة السياحية إيرادات بالعملة الأجنبية وصلت إلى حوالي (48,3) مليار دولار أمريكي، ففى عام 2014 حققت السياحة 9.9 مليون سائح وفى عام 2015 بلغ نحو 9.3 مليون سائح وفى عام 2016 حققت السياحة 5.4 مليون سائح لترتفع من جديد الى 8.3 مليون سائح فى عام 2017 وحققت خلال عام 2018 نحو 11.3 مليون سائح وفى عام 2019 قفزت إلى 13 مليون سائح أمام عام 2020 الذي يعرف بعام كورونا، شهدت الحركة السياحية ظروفا استثنائية غير مسبوقة بسبب أزمة فيروس كورونا، وعليه يمكن تقسيم الحركة السياحية خلال عام 2020 فمرحلة ما قبل أزمة فيروس كورونا (1 يناير-16 مارس 2020) وصل عدد السائحين إلى حوالى 2 مليون سائح ومع بداية مارس حتى تعليق حركة الطيران في 16 مارس.

ووصل عدد السائحين إلى 398,3 ألف سائح بالرغم من انتشار الفيروس في العالم وغلق معظم المطارات الدولية وبعد استئناف الحركة السياحة فى يوليو 2020 إلى نهايته وصل عدد السائحين إلى حوالي مليون سائح منذ استئناف حركة السياحة الوافدة وعاد مايقرب من 50% من اعداد السائحين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بحيث وصل خلال شهر إبريل الماضى 500 ألف سائح، وشهد معدل التدفق السياحي إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى تاريخه، وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 4 مليون سائح.