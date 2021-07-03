الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف حلوان والمعصرة يُعلن عودة الأنشطة الكنسية بنسبة 50%

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان المعصرة والتبين ومدينة 15 مايو وتوابعهم، ورئيس دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان، عودة الأنشطة الكنسية بالإيبارشية بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 من شهر يوليو المقبل.

وأصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة بيانًا رسميًا، قالت خلاله إن عودة الخدمات تأتي مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.

وطالب الأنبا بيسنتي أن تُلقى كلمة موحدة في جميع الكنائس عن "حياة الشكر"، في أول عودة للخدمات بالإيبارشية، إضافة إلى التشديد على عمل قاعدة بيانات مُحدصة لكافة المخدومين لكي لا يُحرم أي فرد منهم من التعليم والمشاركة بالحضور في مدارس التربية الكنسية والمعروفة باسم "مدارس الأحد".

وتشتمل إيبارشية حلوان والمعصرة على عدة كنائس تطبق جميعها القرار المشار اليه بدء من يوم 16 يوليو ولعل أشهر تلك الكنائس 

من حلوان كاتدرائية السيدة العذراء مريم، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشرق حلوان، وكنيسة الملاك ميخائيل بشارع جعفر، ووكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان بأطلس، وكنيسة الأباء الرسل والانبا كاراس السائح بالمشروع الامريكي، وكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بالمشروع الامريكي، وكنيسة الشهيد العظيم مارمينا والبابا القديس كيرلس السادس بغرب حلوان.

ومن مدينتي 15 مايو والتبين كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالتبين، وكنيسة الشهيد والإنجيلي مارمرقس الرسول والأنبا شنودة رئيس المتوحدين 15 مايو، وكنيسة السيدة العذراء والبابا اثناسيوس الرسولي 15 مايو، وكنيسة البابا شنودة الثالث بزهور 15 مايو، وكنيسة الأنبا بولا أول السواح بامتداد 15 مايو.

ومن المعصرة وحدائق حلوان ووادي حوف، كنيسة الملاك ميخائيل بالمعصرة، وكنيسة الشهيدة دميانة والانبا ابرام بالمعصرة، وكنيسة السيدة العذراء وابي سيفين بالهجانة، وكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، وكنيسة الشهيد مارجرجس بحدائق حلوان، اضافة الى دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان.  

الانبا بيسنتي إيبارشية حلوان المعصرة إيبارشية حلوان المعصرة والتبين ومدينة 15 مايو الأنبا برسوم العريان دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان عودة الانشطة الكنسية

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وائل لطفي

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