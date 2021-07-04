استئصال رحم سيدة يحتوى على ورم وزنه 8 كيلو بالإسكندرية

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، من إجراء عملية جراحية لحالة نادرة، لاستئصال رحم يحتوى على ورم 36 أسبوع مع المبايض والأنابيب لحاله سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا.



وأشار بيان صادر من مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن الفريق الطبي بمستشفى رأس التين العام تحت إشراف الدكتورة إيناس العجمي مدير المستشفى، قد نجح العملية الجراحية حيث يعد حجم الورم نادر يزن 8 كيلوجرامات، وحجمه بحجم أم بالشهر التاسع، ونسبة حدوثه بهذا الحجم لا تتعدى 1%، وهو ليس بالمعتاد

حيث إن الأورام الليفية العادية تحدث بنسبة 10 % في مثل حالة الفتاة.



واستغرقت العملية الجراحية ساعتين، وتمت على نفقة الدولة مع توفير مستشفى رأس التين جميع المستلزمات لنجاح العملية، فضلًا عن جهد الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، برئاسة الدكتورة خيرية عادل رئيس قسم النساء والتوليد بالتعاون مع الدكتور أحمد عرفة ومساعدة كل من الدكتورة كريمة البيلى والدكتورة حنان اخصائى التخدير، ومس حنان من التمريض.

وكانت قد شهدت صحة الإسكندرية، يونيو الماضي، نجاح فريق الجراحة بمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، من إجراء جراحة دقيقة لمريض تعرض لحادث وأصيب بكسور عديدة بالوجه.

وقام قسم جراحة الوجه والفكين برئاسة الدكتور أمامة عبد الخالق، بإجراء عملية جراحية ذات مهارة لمريض فى العقد الثالث من عمره تعرض لحادث أدي إلى كسور متعددة بالجبهة و عظام الوجه و الفكين.

واستمرت العمليه أكثر من 8 ساعات، حيث أعلنت المستشفى أن المريض حاليًا حالته مستقرة، ومازل يتلقى العلاج والمتابعة بالمستشفى.

وقام بإجراء العملية الفريق المكون من: الدكتور محمد الشماع استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة أمامة عبد الخالق استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور كريم رزيقة، والدكتور أحمد نصر، والدكتور تامر زهدي، والدكتورة إسراء عصام اخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم التخدير وفريق من التمريض.