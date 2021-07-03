الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تعلن نياحة الراهب القس يوحنا المقاري

الراهب القس يوحنا
الراهب القس يوحنا المقاري

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، رحيل الراهب القس يوحنا المقاري، عن عمر تجاوز ٩٠ عاما، بعد حياة رهبانية حافلة امتدت لحوالي ٥٥ سنة.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه ولد الأب المتنيح يوم ١٢ مايو ١٩٣١ وحمل اسم رؤوف جرجس. تخرج في كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ١٩٥١، وخدم في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بشبرا، وأسس أثناء خدمته مجلة مرقس للأطفال في بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي تحولت فيما بعد لمجلة مرقس للشباب والخدام، واستمر في إدارتها حتى نياحته.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترهب يوم ٧ يناير ١٩٦٧ ، وكان من الرعيل الأول الذي بدأ في تعمير دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس، وذلك في مايو ١٩٦٩، وسيم قِسَّأ يوم عيد الملاك ميخائيل ١٩ يونيو ١٩٧٢، وخدم داخل الدير في خدمة المضيفة واستقبال الراغبين في الرهبنة وإرشاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب إدارته لمجلة مرقس.

وأقيمت صلاة تجنيزه في الخامسة من مساء اليوم بديره، وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية لمجمع الدير، هذا نصها:

"تعزيتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب الوقور، متذكرًا رهبنته وجهاده وخدمته الديرية والكنسية. المسيح يحفظ آباء هذا الدير العامر ويحفظ نعمته في حياتكم، ودومًا في رعايته وحنانه. على رجاء القيامة نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بسلام واستعداد."

ويعتبر القس يوحنا المقاري من ابرز تلاميذ الراهب الراحل القمص متى المسكين مثل القس باسيليوس المقاري، والراهب القس اثناسيوس المقاري، والقس كيرلس المقاري.

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسي القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة رحيل الراهب القس يوحنا المقاري الراهب القس يوحنا المقاري يوحنا المقاري القمص متى المسكين

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