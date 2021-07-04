الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تعلن تعيين رئيسًا جديدا للجنة الأسقفية للتعليم المسيحى

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

انتخب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، في جلسة طارئة، رئيس أساقفة انطلياس المطران انطوان بو نجم، رئيسًا للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، خلفًا لرئيس الكنيسة اللاتينية المطران سيزار أسايان.

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إن الأمين العام للمجلس الراهب اللبناني كلود ندره، أن الخوري داني افرام سيتولى الأمانة العامة للجنة خلفا للأب ندره. 

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه سيمثل المطران بو نجم والأب افرام، اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، لدى الهيئات الكنسية والمدنية.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن انشطة وفاعليات الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع وتحديدًا حتى يوم 2 يوليو 2021.

من جهته وجه المطران أنطوان نبيل العنداري راعي أبرشية جونية المارونية، و رئيس مجلس ادارة تيلي لوميار- وهي أول محطة تلفزيونية مسيحية في لبنان والعالم العربي، تأسست في عام 1991- دعوة للإلتزام بالحسّ الإنساني والإجتماعيّ، والسير معًا في مواجهة أوبئة الأنانية والكبرياء، والطّمع ورفض كلّ تديّن مزيّف.

وقال في تصريح له: "بالإيمان الحقيقي الذي يغمر قلوبنا ندعو ونصلّي  كي يمسح الله كلّ دمعةٍ من عيوننا  وينعم علينا بفرحه وسلامه ".

من جانبه، قال البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، تعليًقا على لقاء البابا فرنسيس برؤساء الكنائس بلبنان في تصريح له: "سأتصل بالمسؤولين اللبنانيين فردًا، وبالقادة الروحيين المسلمين لمتابعة نتائج لقاءات الفاتيكان وتمنينا على البابا دعوة القيادات السياسية المسيحية والقادة الروحيين المسلمين للقاء في الفاتيكان".

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك رئيس أساقفة انطلياس المطران انطوان بو نجم رئيس الكنيسة اللاتينية المطران سيزار أسايان الاب عبدو ابو كسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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