الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: رئيس هيئة الأركان العامة حضر افتتاح قاعدة «3 يوليو»

افتتاح قاعدة 3 يوليو
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

حضر رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي - نيابةً عن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز - افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية على الساحل الشمالي الغربي في مصر، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عددٍ من المسئولين والشخصيات العربية.

ورفع العلم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقد الرئيس السيسي الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.

وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار".

إشادة إماراتية

وفي وقتٍ سابق، أعرب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح، مشيدًا بالإنجازات البارزة التي شهدتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، في شتى المجالات.

وكتب "بن زايد"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب".

وأضاف: "مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "نتابع مراسم افتتاح فخامة الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية، بالساحل الشمالي الغربي، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف: "نسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية".

افتتاح «3 يوليو»

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة "3 يوليو" العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي  لمصر، بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب. 

وقدم الرئيس السيسي، التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وبدأت مراسم افتتاح "قاعدة ٣ يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
السعودية رئيس هيئة الأركان العامة قاعده 3 يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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