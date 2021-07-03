الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمرو سوهاج: توقعات بزيادة حجم استثمارات الصناعات التكميلية الفترة المقبلة

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

توقع المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع خطة الدولة للتطوير وزيادة المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف الشندويلي في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك توجها للعمل على زيادة أعداد المصانع الخاصة بالصناعات التكميلية، للحد والتقليل من الواردات وزيادة أعداد الصادرات، مؤكدًا أن مصر شهدت أزمة كبيرة في استيراد مستلزمات الإنتاج والمنتجات التكميلية للصناعات الكبيرة من دول شرق آسيا بسبب جائحة كورونا.

وأكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، على أهمية استغلال أزمة كورونا بالايجاب في زيادة أعداد المصانع الخاصة بمستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الكبيرة، لأنه توفر عددا كبيرا من فرص العمل للشباب، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري ووقفه بجانب الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وفي سياق منفصل، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالنهضة التنموية التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، ولاسيما في محافظات الصعيد.

وأضاف أن القطاع الزراعي كان يعانى كثيرًا من الإهمال ونقص التمويل المصرفي الخاص بالمزارعين والفلاحين، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري خلال جائحة فيروس كورونا وإطلاق المبادرات التشجيعية للقطاع الزراعي والمزارعين.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا جدًا، وأهم تلك التطورات هو المشروعات الزراعية باستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، و تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان الصوب الزراعية بإنتاج يعادل مليون فدان، مؤكدًا أن المواطن حصد نتائج تلك المشروعات وذلك من خلال الاستقرار في الأسعار خلال جائحة كورونا. 

مستثمرو سوهاج الصناعات التكميلية المشروعات القومية محمود الشندويلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي فيروس كورونا

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