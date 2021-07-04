بعد «لقيت الطبطبة».. أوكسانا ترقص على أغنية «لو كنت» لـ هيفاء وهبي

قامت الراقصة “أوكسانا” بالرقص على أغنية الفنان أكرم حسني والفنانة هيفاء وهبي، والتي تحمل اسم “لو كنت”، وهي الأغنية التي تصدرت مؤشرات البحث “جوجل” منذ إصدارها وإطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي ترقص في أحد حمامات السباحة على الأغنية بفستان مثير.

ولم تكن المرة الأولى التي رقصت فيها “أوكسانا” على أغنيات مصرية حيث قامت بالرقص أيضا على أغنية “بنت الجيران” التي قدمها المطرب حسن شاكوش والمطرب عمر كمال، وأغنية “لقيت الطبطبة” للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وحققت نجاحا كبيرا وقتها.

وكان قد اجتاح هاشتاج "لو كنت" تريند عبر موقع "تويتر" في الأيام الماضية، من خلال تغريدات شاركها كل من أكرم حسني وهيفاء وهبي عبر حساباتهما الخاصة على تويتر، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وبعض النجوم الذين أطلقوا نفس الهاشتاج مع جمل مُختلفة، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أنه حملة إعلانية يشارك فيها عدد من الفنانين.

وتبين أن الهاشتاج من كليب تم تصويره مؤخرًا في بيروت جمع بين أكرم حسني وهيفاء وهبي، وهو فكرة لمشروع يخص أكرم حسني، ومن المُقرر إطلاق الكليب يوم الثلاثاء، والذي يبدو أنه في إطار حملة توعوية حيث سبق، وقدم “حسني” حملات مماثلة، وذلك بحسب et بالعربي.

ونشرت هيفاء وهبي وقتها صورة لها مع هاشتاج لو كنت، معلقة :"لو كنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة".

وتقول كلمات الأغنية: “لو كنت أرنب كان أكيد هايبقي الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي.. لو كنت مسابقة كنت هبقي مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هاشتكيكي”.