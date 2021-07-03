الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 45% زيادة في صادرات مصر من الكتان خلال 3 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من كتان خام سجلت ارتفاعًا إلى حدود 6.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولار بنسبة 45% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من رخام سجلت هي الأخرى ارتفاعًا لـ2.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عا م 2021 مقابل 1.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 1.3 مليون دولار خلال عام، بينما تراجعت صادرات رمال لـ 5.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 6.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 836 ألف دولار خلال عام.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن جملة صادرات المواد الخام بلغت 702.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.033 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 331.1 مليون دولار خلال عام.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3 ٪ عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 %، أسمدة بنسبة 40.5 ٪، منتجات ألبان  بنسبة 1.7٪).

الاحصاء صادرات مصر كتان واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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