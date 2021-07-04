الأب مراد مجلع: انعقاد المجمع العام لرهبنة الإخوة الأصاغر في روما حتى 18 يوليو

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه يعقد في الفترة من 3 إلى 18 يوليو 2021، المجمع العام لرهبنة الإخوة الأصاغر في روما، وموضوعه تجديد رؤيتنا، واحتضان مستقبلنا.

وأضاف: "يجتمع أعضاء المجمع البالغ عددهم 118 عضو من جميع أنحاء العالم في كلية الكابوتشيين الدولية في سانت لورانس في برينديزي بروما- إيطاليا" .

وتابع: "يعد هذا الفصل العام التاريخي القادم لمدة 15 يومًا فصلًا خاصًا، في ظل الأوقات المضطربة الحالية في عالمنا".

واختتم: "نشكر نحن الإخوة الأصاغر الله على هبة الدعوة الفرنسيسكانية والإيمان بالله خالق كل الموجودات للعيش في أخوة وسلام متمتعين بخبرات الخير والجمال الموجودة في كل مكان، والرجاء الذي ينبع في قلب الإنسان.دعونا نصلي من أجل رؤوسنا ومن أجل رهبانيتنا، حتى نتمكن من الرد بفرح، انطلاقًا من روح الرسالة إلى أهل افسس، "قم ... وسيمنحك المسيح النور".