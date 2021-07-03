غدًا.. بدء التسجيل فى دورات التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالمنصورة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بدء دورات التدريب المهني على مهن (الخياطة، السباكة، والكهرباء)، من خلال وحدة التدريب المتنقلة بمدينة المنصورة.

وأشارت المديرية إلى أن التسجيل للحصول على هذه الدورات، سيبدأ اعتبارا من غد الأحد بالدور الأرضي بمبنى محافظة الدقهلية، خدمة المواطنين، على أن يكون الأولوية بأسبقية الحجز.

تأتي تلك الدورات التدريبية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وتعمل مديريات القوى العاملة، على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ويتم توجيه، خريجي التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدات التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، حيث تعطي تلك الدورات الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.