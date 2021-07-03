غدًا.. «خريجى الأزهر» تنظم احتفالًا لتكريم الفائزين بـ«ليدبروا آياته»

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، احتفالا لتكريم الفائزين بمسابقة "ليدبروا آياته"، والتي أعلن عنها فرع المنظمة بالدقهلية خلال شهر رمضان المبارك في قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

يحضر الاحتفال قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلس إدارة فرع الدقهلية، والفائزون من مختلف المحافظات، كما تم رصد الفرع مبلغ ٢٢ ألف جنيه لتكريم الفائزين بواقع ألف جنيه لكل متسابق، فضلا عن حقيبه تحتوي علي مجموعة من أمهات الكتب المختارة في تفنيد الفكر المتطرف الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة.

قد بلغ عدد من سجلوا بالمسابقة 110 متسابقين خلال الشهر الكريم، أجاب 68 منهم بالإجابة على حلقات متفرقة من المسابقة، والتزم 42 بحل الثلاثين حلقة كاملة، وعقب فرزهم كان منهم 22 حصلوا على إجابات صحيحة للثلاثين حلقة.