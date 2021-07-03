الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. «خريجى الأزهر» تنظم احتفالًا لتكريم الفائزين بـ«ليدبروا آياته»

خريجى الأزهر
خريجى الأزهر

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، احتفالا لتكريم الفائزين بمسابقة "ليدبروا آياته"، والتي أعلن عنها فرع المنظمة بالدقهلية خلال شهر رمضان المبارك في قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

يحضر الاحتفال قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلس إدارة فرع الدقهلية، والفائزون من مختلف المحافظات، كما تم رصد الفرع مبلغ ٢٢ ألف جنيه لتكريم الفائزين بواقع ألف جنيه لكل متسابق، فضلا عن حقيبه تحتوي علي مجموعة من أمهات الكتب المختارة في تفنيد الفكر المتطرف الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة.

قد بلغ عدد من سجلوا بالمسابقة 110 متسابقين خلال الشهر الكريم، أجاب 68 منهم بالإجابة على حلقات متفرقة من المسابقة، والتزم 42 بحل الثلاثين حلقة كاملة، وعقب فرزهم كان منهم 22 حصلوا على إجابات صحيحة للثلاثين حلقة.

خريجي الأزهر ليدبروا آياته الأزهر الأزهر الشريف رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

أول تعليق من وزير الخارجية على اجتماع مجلس الأمن بشأن «سد النهضة»

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير