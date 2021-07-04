«شعير»: صناعة السيارات تساهم في خفض معدل البطالة

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات يسهم في تنمية الصناعة المحلية.

وأضاف «شعير» في تصريحات لـ«الدستور» أن تصنيع السيارة الكهربائية يعمل على إحداث طفرة صناعية كبرى في صناعة السيارات بمصر.

وأشار إلى أن صناعة السيارات في مصر تساهم في خفض معدل البطالة، حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأكد أن الحكومة جادة للغاية في تنمية صناعة السيارات في إطار خطة الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات.