الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعير»: صناعة السيارات تساهم في خفض معدل البطالة

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات يسهم في تنمية الصناعة المحلية.

 وأضاف «شعير» في تصريحات لـ«الدستور» أن تصنيع السيارة الكهربائية يعمل على إحداث طفرة صناعية كبرى في صناعة السيارات بمصر.

وأشار إلى أن صناعة السيارات في مصر تساهم في خفض معدل البطالة، حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأكد أن الحكومة جادة للغاية في تنمية صناعة السيارات في إطار خطة الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات.

الحكومة خلال الشركات تحقيق عمل اقتصاد الرئيس عبدالفتاح منتصف تنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

«ناصر بن حمد آل خليفة» يشارك فى افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي