الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

جريدة الدستور

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه فخور بالقاعدة البحرية 3 يوليو التي تدل على قوة الجيش المصري العسكري.

وأكد "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه فيما يخص قضية سد النهضة فقد سعت مصر والسودان إلى تقديم مجلد كامل بالمستندات والتاريخ لمجلس الأمن، للتعبير عن موقف البلدين وتضررهما من الملء الثاني لسد النهضة، وبالفعل دعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى حضور جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

 

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