الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة مصر لدى داكار تبحث مع وزيرة المرأة السنغالية دعم العلاقات بين البلدين

سفيرة مصر لدى السنغال
سفيرة مصر لدى السنغال

التقت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، اليوم السبت، وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفل السنغالية.

وأشادت السفيرة بمتانة العلاقات المصرية السنغالية وروح الأخوة التي تجمع بين البلديّن الشقيقين، وكذلك العلاقة المتميزة التي تجمع بين الرئيسين المصري والسنغالي. 

كما أكدَّت السفيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الارتقاء بأحوال المرأة المصرية، والمرأة الأفريقية بشكل عام، في المرحلة الحالية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للعلاقات القوية التي تجمع الدولتين، وعن تطلعها لتطوير التعاون مع مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بالمرأة. كما أكدت تطلع الحكومة السنغالية لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات بشكل أكبر وأوثق لتحقيق مصلحة البلديّن الشقيقيّن.

مصر السنغال السيسي القاهرة داكار القاهرة

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