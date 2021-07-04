الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

4 أساقفة يرأسون مؤتمر الكاهن والرعاية لكهنة إيبارشية البهنسا

الكاتدرائية
الكاتدرائية

نظم مجمع كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا مؤتمرًا للآباء الكهنة تحت إشراف نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار و البهنسا، ببيت مؤتمرات السيدة العذراء والبابا شنوده الثالث بالفاروقية، التابع للإيبارشية. 

جاء المؤتمر بعنوان "الكاهن و الرعاية" وحاضر فيه من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس، أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص. 

ومن الآباء الكهنة القمص موسى روفائيل، سمالوط والقمص رافائيل ثروت، مصر القديمة.

وقدم نيافة الأنبا إسطفانوس في كلمته الافتتاحية التهنئة باسم مجمع كهنة الإيبارشية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد السيامة الأسقفية الرابع والعشرين، لقداسته، حيث سيم أسقفا عامًا بإيبارشية البحيرة (١٥ يونية ١٩٩٧).

على صعيد اخر، صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري، القداس الإلهي بدير القديسة دميانه بالبراري صباح اليوم، وأعقبه اجتماع بالآباء كهنة الإيبارشية.   

ألقى نيافته خلال الاجتماع كلمة روحية بعنوان "الأب الكاهن وكيف يمارس سر التوبة والاعتراف"، 

ثم تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية والإدارية.

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من جهة اخرى، ترأس ظهر اليوم السبت ٣ يوليو ٢٠٢١م صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والخدمات العامة والاجتماعية، صلاة جناز المهندس / بولس أديب عبد الله، نجل المتنيح الاستاذ الدكتور القمص مكاري عبد الله كاهن كنيسه الملاك ميخائيل بطوسون،  ونجل شقيق المتنيح الراهب الاسكيمي زوسيما افا مينا، وزوج السيدة ماري صبري، ووالد المهندس رافائيل والمهندس كيرلس، وشقيق المهندس أبرآم أديب عبد الله والاستاذة مريم أديب عبد الله والدكتورة يوستينا أديب عبد الله، بكنيسة الملاك ميخائيل بطوسون بشبرا مصر. 

شارك في الصلاة بجانب كهنة الكنيسة لفيف من الآباء الرهبان والكهنة، ألقى كلمة العزاء نيافة الأنبا يوليوس. 

وسيقام العزاء السادسة مساء الأحد 4 / 7 / 2021م، بالقاعة الملحقة بكنيسة الملاك ميخائيل بطوسون بشبرا مصر. 

مجمع كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا الانبا اسطفانوس بيت مؤتمرات السيدة العذراء والبابا شنوده الثالث بالفاروقية الكاهن و الرعاية الانبا مكاريوس اسقف المنيا الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الانبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص

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