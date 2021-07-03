الطيران المدني: مضاعفة معدلات التشغيل للرحلات بين مطاري هيثرو البريطاني والقاهرة الدولي

كشفت مصادر بسلطة الطيران المدني مضاعفة معدلات التشغيل للرحلات الجوية بين مطار هيثرو البريطاني والقاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة اعتبارا من شهر نوفمبر إجمالي رحلتين يومياً بدلاً من رحلة واحدة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المتوقع أن تسير شركة «مصر للطيران» رحلة إضافية في إطار المعاملة بالمثل ليصبح لديها رحلتين لمطار هيثرو بدلا من واحدة بعد تطبيق قرار زيادة الرحلات الخاصة بالخطوط البريطانية وفقا للقوانين الخاصة بالطيران الدولي.

وأشار إلى أن زيادة معدلات التشغيل بين مصر وبريطانيا جاءت لزيادة الطلب على مصر نتيجة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، خاصة عقب حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات مع بداية العام الجاري.