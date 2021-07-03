الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطيران المدني: مضاعفة معدلات التشغيل للرحلات بين مطاري هيثرو البريطاني والقاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

كشفت مصادر بسلطة الطيران المدني مضاعفة معدلات التشغيل للرحلات الجوية بين مطار هيثرو البريطاني والقاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة اعتبارا من شهر نوفمبر إجمالي رحلتين يومياً بدلاً من رحلة واحدة. 

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه من المتوقع أن تسير شركة «مصر للطيران» رحلة إضافية في إطار المعاملة بالمثل ليصبح لديها رحلتين لمطار هيثرو بدلا من واحدة بعد تطبيق قرار زيادة الرحلات الخاصة بالخطوط البريطانية وفقا للقوانين الخاصة بالطيران الدولي.

وأشار إلى أن زيادة معدلات التشغيل بين مصر وبريطانيا جاءت لزيادة الطلب على مصر نتيجة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، خاصة عقب حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات مع بداية العام الجاري.

سلطة الطيران المدني زيادة الرحلات البريطانية لمصر نوفمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

أول تعليق من وزير الخارجية على اجتماع مجلس الأمن بشأن «سد النهضة»

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير