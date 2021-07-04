بمناسبة صوم الرسل.. سيامات جديدة في «أرثوذكسية سيدني والصعيد»

صلى نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني، بأستراليا القداس الإلهي في كنيسة القديسة دميانه، لونج بوينت التابعة للإيبارشية، وخلاله رسم نيافته ٣٠ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبتي إبصالتس (مرتل) وأغنسطس (قارئ).

أرثوذكسية سيدني والصعيد

وفي سياق متصل، صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، القداس الإلهي اليوم في كاتدرائية مخلص العالم بسمالوط، وبعد صلاة الصلح أتم نيافته سيامة تسعة شمامسة دياكونيين كهنة.

والكهنة الجدد الذين سيموا هم:

الدياكون حنا منير باسم القس روفائيل،

والدياكون ميلاد رزق الله باسم القس أنسيموس،

والدياكون مينا شكري باسم القس مينا،

والدياكون يونان منير باسم القس مكاري،

والدياكون بيشوي وجيه باسم القس زوسيما،

والدياكون إبراهيم القس بولا باسم القس إبراهيم،

والدياكون مايكل بشرى باسم القس بيمن،

والدياكون بيشوي جميل باسم القس إيلاريون،

والدياكون إكليريكي رامز زكريا باسم القس يوحنا.

أرثوذكسية سيدني والصعيد

من جهة اخرى، عقد اليوم السبت الموافق ٣/ ٧/ ٢٠٢١ م نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها اجتماع كهنة الإيبارشية الشهري وذلك بدير مارمينا بمنهري وبدأ اليوم بالقداس الالهي وعقب القداس بدأ اللقاء بعرض كلمه عن " شروط كتابيه في الرعاية" لنيافة الأنبا فيلوباتير ثم تناول نيافته مع الآباء الكهنة العديد من الموضوعات التي تخص الخدمة

وكان قد تتمت ايبارشية ابو قرقاص التسبحة الاسبوعية بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا فيلوباتير اسقف ابوقرقاص وتوابعها - بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالفكرية - مركز أبوقرقاص، وذلك بعدما ترأس صلاة القداس الالهي بكنيسة مارجرجس بأتليدم - مركز أبوقرقاص وشارك في صلاة القداس القمص تادرس سمعان والقس موسي رزق الله كهنة الكنيسة و القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية حيث القي نيافتة كلمة روحية بعنوان " افرحوا أن اسمائكم مكتوبة في السموات" وايضا قام نيافته بتدشين فرش مذبح للخدمة .كما حضر مجموعة من الاخوة المسلمين الافاضل اهالي قرية اتليدم للترحيب بنيافته كما قام نيافته بتقديم الشكر لهم.