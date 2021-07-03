الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«أكل وسفر وروقان».. كيف استمتعت النجمات في صيف 2021؟

نسرين طافش
نسرين طافش

بعد عامين كاملين من الالتزام بالحظر والإجراءات الاحترازية، اتجهت بعض الفنانات إلى المرح وقضاء العطلات الصيفية في البلدان المختلفة من أجل التخلص من الموجة الحارة التي تجتاح القاهرة هذا العام، وقد ظهرت العديد منهن على البحر بأزياء استثنائية.

 

ترصد “الدستور” في السطور التالية بعض الفنانات اللواتي يتمتعن بالعطلة الصيفية على البحر:

مايان السيد

 

مايان السيد

ظهرت مايان برفقة بعض الحيوانات في جزيرة زنجبار، حيث التقطت فيديو وهي تحملها، وصور وهي بجانب الحمار الوحشي، كما نشرت بعض الصور الاستعراضية على البحر، وكانت ترتدي فستانا بلون الليمون.

ونشرت مجموعة من الصور الرائعة على انستجرام بإطلالات مميزة تنوعت بين الفساتين بألوانها الزاهية، وبطبيعة الحال ظهرت بشعرها المجعد ذي الخصل الصفراء الطويلة.

 

لطيفة

لطيفة

شاركت الفنانة لطيفة، جمهورها صورة لها نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عاملين إيه في الصيف  والحر دا، طمنوني". 

تميزت إطلالة لطيفة التي ظهرت بها في إحدى الشواطئ، على ملابس بحر باللون الأزرق الزهري، مكشوفة الكتف، يزينها شعرها المنسدل على كتفيها، كما اعتمدت لطيفه المكيب الخفيف الهادئ الذي يتناسب مع طبيعة الظهور على الشواطئ. 

 

بالإضافة إلى ارتدائها ساعة وخاتم باللون الفضي، وحقيبة كبيرة بلون البيبي بلو، وتفاعل معها المتابعين الذين اعجبوا باطلالتها الجديدة.

رانيا يوسف

رانيا يوسف

وتصدرت رانيا يوسف التريند، حيث تعرضت لهجوم شديد بعد نشر صور لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وأطلت بزي يتسم بالجرأة، حيث ارتدت فستان أحمر أنيق و"بورنيطة"، وعلقت على صورها قائلة: "أتمنى عطلة إسبوعية سعيدة".

 

نسرين طافش

نسرين طافش

أما نسرين طافش فكانت صاحبة إطلالة مثيرة، أثارت اهتمام السوشيال ميديا، بعد ما نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قبل اسبوع.

وظهرت نسرين باطلالة باللون الاحمر، وشعر مهندم، وهي تتناول الافطار في حمام السباحة يجزر المالديف.

لم تكن هذه هي إطلالة طافش الأولى في هذه الرحلة، فقد شاركت الجمهور عدد من الصور والفيديوهات التي قامت بتصويرها في المالديف، وكان أولها فيديو من داخل غرفتها بأحد الفنادق تحت البحر ووهى تلعب مع الأسماك الملونة، لتنشر بعدها نشرت فيديو من داخل أحد القصور الفخمة.

 

العطلة الصيفية البحر رانيا يوسف مايان السيد نسرين طافش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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