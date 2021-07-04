عمرو دياب ينفى شائعة مرضه بحفلة خاصة

ظهر عمرو دياب بأحد الحفلات الخاصة، بأحد الفنادق الكبري مرتديًا "حلق" ذهبي، حيث تدوال الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من الصور والفيديوهات لعمرو خلال الحفل.

ولم تكن المرة الأولى التي يرتدى فيها الفنان عمرو دياب "الحلق الذهبي" فقد ظهر به خلال الإعلان الخاص بعطره الذي حمل اسمه، بالإضافة إلى ارتداؤه بكليب أغنية "وأنا معاك" الذي عرض في مارس الماضي.

وكان قد انتشر مؤخرًا أخبارا عن إصابة النجم عمرو دياب بوعكة صحية، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، الأمر الذي صعد به على عرش محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي.

حفلة للرد على شائعة المرض

جاءت الحفلة ردًا على الإشاعة التي تداولها الكثيرين، على الرغم من أن النجم عمرو دياب لم يؤكد أو ينفي خبر الوعكة الصحية التي إنتشرت على مدار الساعات الماضية.

وكانت شائعات انتشرت في وقت سابق حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار في المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.

حلق عمرو

الهضبة قريبًا.. بـ«أغنية الصيف»

نشر الهضبة عمرو دياب منذ أيام عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور الشهير انستجرام صورة تجمعه بالموزع أحمد إبراهيم من داخل الاستوديو، وكتب علي الصورة معلقًا : قريبًا مع أحمد إبراهيم.

«ألبوم عمرو دياب.. يحمل الكثير من المفاءجات»

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، خلال مداخلة مع برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على محطة "الراديو 9090".

وقال تامر حسين، لـ فادى إبراهيم وسالى سعيد، إن ألبوم عمرو دياب يحمل العديد من المفاجآت، وسيطرح خلال موسم الصيف، مؤكدا أنه يتعاون أيضا مع محمد حماقى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.