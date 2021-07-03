الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شكرى»: مصر لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، أن مصر لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية، مشددا على أننا لن ندخر أي جهد لحماية أمننا القومي وكل الوسائل متاحة.

وقال شكري: "نتوقع من مجلس الأمن جهدا إضافيا لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة"، لافتا إلى أن هناك مصالح متضاربة داخله "فالبعض يتردد في مناقشة قضايا المياه".

وبشأن العلاقات المصرية القطرية، أكد شكرى أن هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين، لاستئناف العلاقات الطبيعية.

وأضاف شكري:"العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة ونتناول كل الملفات والشوائب"، وفقا لقناة الحدث.

وكانت مصر، طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

زير الخارجية سامح شكري مصر قطر العلاقات الطبيعية إرادة سياسية

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