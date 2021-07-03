رئيس «مستثمرى أسيوط» يؤكد أهمية التعليم الفنى فى تطوير الصناعة المحلية

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا للعمل على تطوير التعليم الفني ومناهجه لخدمة الصناعة المحلية وتطوير جودة الإنتاج حتى نستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن كل جمعية في محافظات مصر لديها مدرسة أو أكثر خاصة بالتعليم الفني تقوم على تدريب الشباب عمليًا داخل المصانع، مطالباً بضرورة تطوير مناهج التعليم الفني، حتى نستطيع مواكبة التطورات الجديدة الطارئة بالعالم، مطالباً بضرورة تدشين مدارس فنية اكثر في المناطق الصناعية بالمحافظات.



وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن لا أحد يعلم أهمية دور التعليم الفني في النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا على أهمية العامل المصري، لأنه بمثابة قاطرة التنمية الصناعية في مصر، ضاربًا المثل بنماذج الطلبة في ألمانيا ومناهجهم الفنية التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الاتحاد لديه مشروع عملاق منذ سنوات خاص بالتعليم الفني وهو يسمى التعليم الفني المزدوج (مبارك كول) سابقاً، لافتًا إلى أن هذا المشروع في مختلف محافظات الجمهورية يعتمد على التعليم والتدريب العملي في المصانع أكثر من النظري في المدرسة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يشتمل على 45 جمعية على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بالاستثمار الصناعي في مصر، ففي كل محافظة تتضمن جمعية او اكثر حسب مساحتها، و كل جمعية بها عدد كبير من الاعضاء، فلدينا داخل الاتحاد الآلاف من المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية، فدور الاتحاد هو حل المشاكل التي تواجه المصانع والمستثمرين والصناع مع الحكومة المصرية.

ويقوم الاتحاد بأنشطة عديدة تساعد على تشغيل الشباب أبرزها مشروع التعليم المزدوج (مبارك كول) سابقًا، وهذا المشروع يتبناه اتحاد المستثمرين بأسم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية وهناك حاليًا 40 ألف طالب يدرس في هذا المشروع وهو عبارة عن 4 أيام في المصنع ويومين في المدرسة لتخريج عامل صالح لسوق العمل وقادر على استخدام أحدث الآلات والمعدات لكي يواكب تطور الصناعة التي يشهدها العالم أجمع.