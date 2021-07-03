ياسر الجالس: «مصر للألومنيوم» تخطط لإنتاج جنوط السيارات

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجمة النقابية بشركة مصر للأمنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تطوير مصر للألومنيوم يسهم في خفض معدل البطالة في الصعيد.

وأضاف الجالس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر للألومنيوم تعمل على تطوير خط الانتاج السابع مما يعمل على تنمية ايرادات الشركة ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية .

وأوضح الجالس أن مصر للألومنيوم تعمل على إنشاء خط إنتاج للجنوط مما يسهم في دعم صناعة السيارات .

كانت قد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، على مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021-2022، بصافي ربح قدره 138.39 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن الجمعية اعتمدت الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، البالغة قيمتها 493.22 مليون جنيه، بالتمويل الذاتي.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

جدير بالذكر أنه انتهت فعاليات الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 -2022.

واشتملت قرارات وتوصيات الجمعية العامة على التوجيه وحث شركة مصر للألومنيوم على الآتي:-

- سرعة الإنتهاء من دراسة الجدوى البنكية لانشاء الخط السابع الجديد والانتقال لمرحلة التمويل ومن ثم مرحلة التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي بمشيئة الله تعالى.

-- اعتماد نتائج مناقصة إختيار استشاري عالمي لتنفيذ مشروع جنوط السيارات لوضعه في حالة التنفيذ على وجه السرعة.