مصرع مواطن وإصابة 3 في حريق بسبب انفجار كابل كهربائي بالبساتين

لقي مواطن مصرعه وأصيب ٣ في حريق نشب بأحد العقارات السكنية بمنطقة البساتين في القاهرة، بسب انفجار أحد كابلات الكهرباء بشبكة الكهرباء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة وحدة الحماية المدنية، بقيادة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.