الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رسامات ومعموديات في كنيسة الروم الأرثوذكس بمدغشقر

كنيسة الروم الارثوذكس
كنيسة الروم الارثوذكس

تحت شعار الخدمة التبشيرية لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت أغناطيوس مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر مع الأب/ بولس التقى مع الأطفال الذين تم تعميدهم حديثا، وقد أعطى لكل طفل منهم أيقونة ليحتفظوا بها تذكار لهم لهذه المناسبة المقدسة. 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لإعداد مثل هؤلاء الأطفال لقبول الإيمان المسيحي الأرثوذكسي نظم نيافته حلقات دراسية في مركز المطرانية بمدينة ألاسورا للمرشحين لتلقين عقيدتنا الارثوذكسية، ويشرف عليها الاب بانايوتيس مع مدير الحلقات الدراسية.

وعلى صعيد آخر، تم رسامة باهر إيهاب سابا من قندلفت (خادم هيكل) في كنيسة القديس ديميتريوس الواقعة بمنطقة الزيتون في القاهرة بيد المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركي في القاهرة.

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ويذكر أنه بمناسبة عيد القديسَيّن عادمي الفضة كوزما ودميانوس ترأس المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي في القاهرة القداس الإلهي في الكنيسة المسماة باسمهما بمنطقة شبرا في القاهرة.

من جهة أخرى، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بمناسبة مرور أربعين يومًا علي انتقال الأب مرقس صالح زكي، سيتم الإحتفال بالقداس الالهي تحت شعار " لا أموت بل أحيا واحدث بأعمال الرب " ( مز ١٧/١١٨)

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وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يترأس القداس الإلهي نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بكنيسة القديس بولس الرسول- عزبة شكر- الفيوم ، في العاشرة صباحًا يوم الخميس، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، بمشاركة الآباء القمامصة والكهنة وعائلة المقدس صالح زكي سوريال بالناصرية. 

المتروبوليت أغناطيوس مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر باهر إيهاب سابا من قندلفت المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس عيد القديس ي ن عادمي الفضة كوزما ودميانوس الأب مرقس صالح زكي

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