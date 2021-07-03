السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 6184 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم تسجيل 6184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 438 ألفا و945 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و261 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل شفاء 2124 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 19 ألفا و490 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 605 حالات، إلى جانب 139 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وزارة الصحة التونسية تونس كورونا المستجد كوفيد الصحة التونسية

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