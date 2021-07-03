اللواء حاتم حشمت: «3 يوليو» مركز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات البحرية

أشاد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكداً أنها تهدف للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن دورها الكبير في تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفيه له اليوم، إن قاعدة 3 يوليو البحرية هي من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، حيث تكون بمثابة مركز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات البحرية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بل تعد ثالث قاعدة عسكرية منذ توليه دفة مقاليد الحكم بالبلاد.

ووجه اللواء حاتم حشمت التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقادة القوات المسلحة المصرية، علي الحرص الشديد في الارتقاء وبناء وتطوير القوات المسلحة بما يليق بتاريخها العظيم وقدرتها وكفاءتها بشكل علمي متطور وشامل يتواكب مع حجم المخاطر والتحديات التي تستهدف الشرق الأوسط وكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي.