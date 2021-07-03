الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللواء حاتم حشمت: «3 يوليو» مركز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات البحرية

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

 أشاد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكداً أنها تهدف للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن دورها الكبير في تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفيه له اليوم، إن قاعدة 3 يوليو البحرية هي من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، حيث تكون بمثابة مركز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات البحرية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بل تعد ثالث قاعدة عسكرية منذ توليه دفة مقاليد الحكم بالبلاد.

 ووجه اللواء حاتم حشمت التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقادة القوات المسلحة المصرية، علي الحرص الشديد في الارتقاء وبناء وتطوير القوات المسلحة بما يليق بتاريخها العظيم وقدرتها وكفاءتها بشكل علمي متطور وشامل يتواكب مع حجم المخاطر والتحديات التي تستهدف الشرق الأوسط وكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي. 

اللواء حاتم حشمت مجلس الشيوخ حماة الوطن قاعدة 3 يوليو البحرية الاستراتيجي السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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