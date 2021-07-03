حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

تعرضت سفينة يعتقد أنها مملوكة لأيال عوفر رجل أعمال إسرائيلي، اليوم، إلى هجوم في المحيط الهندي.

ونفت شركة إيال عوفر، منذ قليل، أن السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي تم بيعها منذ فترة ولم تعد مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكذلك قال أور هيلار مراسل القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، إن السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي ليست إسرائيلية، بل مملوكة لشركة أجنبية.

وتابع : "الإيرانيون لم يسعفهم الوقت: رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر باع قبل فترة السفينة التي استهدفت اليوم لشركة أجنبية، وليس لها أي صلة بإسرائيل.

مسار السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي

وأكد تال ليف رام مراسل صحيفة" معاريف" الإسرائيلية، أنه لم تقع أي إصابات على متن السفينة المتعرضة لهجوم في المحيط الهندي.

وأضاف أن السفينة مسارها غير متصل بإسرائيل، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.