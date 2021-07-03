الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش بس البطيخ».. 5 أطعمة ومشروبات للترطيب في الموجة الحارة

عصير البطيخ
عصير البطيخ

شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة على مدار اليومين الماضيين وممتدة إلى نهاية الأسبوع الجاري، فقد توقعت هيئة الارصاد الجوية بوصول درجة الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المحافظات.

ويعد العطش إشارة متأخرة على الإصابة بالجفاف، حيث ينتج عنه فقدان سوائل أكثر مما تتناوله، ويمكن أن تتسبب العديد من الأشياء في إصابتك بالجفاف ، بما في ذلك الحرارة والأدوية واضطراب الجهاز الهضمي والإجهاد المفرط.

أوضح الأطباء، أن المصاب بالجفاف يشعر بالإغماء أو الدوار، العطش، الإرهاق، بالإضافة الي جفاف الفم و صعوبة في التركيز.

ووفقًا لما ذكره موقع "health line" الطبي، أن هناك ما هو أكثر من الماء للحماية من الجفاف، فيمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة والمشروبات على إعادة الترطيب يرصدها الأطباء في السطور التالية.

«ماء جوز الهند»

عند الإصابة بالجفاف، يحتاج الجسم إلى أكثر من مجرد السوائل لاستعادة توازنه، ففي معظم الحالات ، يجب عليك أيضًا تجديد "الإلكتروليتات" المفقودة في سوائل الجسم ، مثل العرق والبول.

"الإلكتروليتات" هي معادن يحتاجها الجسم لوظائف مهمة ، مثل توازن السوائل السليم والحفاظ على ضربات القلب بإيقاع منتظم. 

ويعتبر ماء جوز الهند، رائعًا للشرب عند الإصابة بالجفاف، لأنه يوفر الماء الذي تشتد الحاجة إليه ويوفر الإلكتروليتات وعدد قليل من الكربوهيدرات.

«حساء الشوربات»

مثل ماء جوز الهند ، تقدم المرق والشوربات نسبة عالية من الماء، فإن مرق العظام وأنواع الحساء الأخرى التي تحتوي على البروتين الحيواني توفر أيضًا الكولاجين. 

«البطيخ والشمام»

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تكون خيارًا رائعًا للحفاظ على رطوبتك، وهذا ينطبق بشكل خاص على الفواكه مثل البطيخ والشمام، حيث تحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، مما يجعلها خيارات ممتازة عندما تكون مصابًا بالجفاف.

«جازباتشو»

جازباتشو هو حساء الطماطم والخضروات النيئة الذي يحظى بشعبية في إسبانيا والبرتغال ، وخاصة في أشهر الصيف، مكونه الرئيسي "الطماطم " والذي يحتل مكانة عالية في قائمة الأطعمة المرطبة، إلى جانب محتوى الماء البالغ 94٪ ، توفر الطماطم النيئة 9٪ من الاحتياج اليومي اليومي للبوتاسيوم و 33 سعرًا حراريًا في كل كوب واحد.

«الحليب»

كوب من الحليب يوزع السوائل وكذلك البروتينات والكربوهيدرات وبعض الدهون، فهو من الخيارات الجيدة لإعادة الترطيب لأنه يحتوي على الكثير من الإلكتروليتات المفيدة.

طماطم ربو الأرصاد الجوية درجة الحرارة ماء جوز الهند الجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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