الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

حماة الوطن: «3 يوليو» إنجاز جديد يضاف لسجلات القوات المسلحة

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي الأمين المساعد بالأمانة العامة لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن قاعدة 3 يوليو البحرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تهدف إلى حماية مقدرات الوطن فهى تعد أكبر قاعدة بحرية وأحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتعتبر إنجاز جديد يضاف لسجلات انجازات القوات المسلحة التي شهدت تطورا كبيرا فى تنوع المعدات والأدوات خلال الفترة الماضية.

 وأكد «مصيلحي» أن افتتاح القاعدة حمل عددا من الرسائل المهمة، وهى الحرب على الإرهاب والتصدى له، وتوجيه رسالة قوية لكل من يحاول النيل بمقدرات الوطن، مشيرا إلى أن مشاركة قادة العرب لحضور الاحتفالية هو خير رسالة وتجسيد للتلاحم العربى للوحدة العربية وريادة مصر للمنطقة العربية. 

وأشار إلى أن القاعدة تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط، فهى تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري، مضيفا أنها تعد أكبر قاعدة بحرية على البحر المتوسط.

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