الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن تكرم منار السبيل وتمنحها مساعدات مالية تقديرا لمشروع قادرون

وزيرة التضامن تكرم
وزيرة التضامن تكرم جمعية منار السبيل

كرمت مؤسسة "مصر الخير" جمعية منار السبيل في محافظة دمياط ضمن أفضل ١٠ جمعيات على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير  وأيمن عبد الموجود مستشار وزير التضامن لشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

وتم تكريم جمعية منار السبيل ضمن 10 جمعيات على مستوى الجمهورية الذين لهم أفضل الممارسات التنموية وصلوا للمرحلة النهائية بمسابقة المؤسسة التي تقدم لها 64 جمعية على مستوى الجمهورية، في مجال القضاء على الفقر والذي تقدمت بها الجمعية بمشروع قادرون لتشغيل وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ويقول الشيخ تامر فايد رئيس جمعية منار السبيل بدمياط، جاءت الفكرة والحلم في استمرار الدعم لأصحاب القدرات الخاصة بعد فترة التدريب وبلوغهم 15عام وفتح مجال مشاركه وإتاحة فرص عمل لهم لتوفير حياه كريمه وحتي لايشعروا بالتهميش والانعزال ويدركوا أنهم أفراد فعالة في المجتمع واكتساب علاقات، اكسبتهم الثقه في النفس واصبح المشروع قائم عليهم، وسط فرحة كبيرة من أصحاب الفضل والخير، ودعمهم المشروع وفرحة أبناؤنا من أصحاب القدرات الخاصة بالوجود الطيب من أهل الخير.

 

وتقدم حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط بخالص التهاني لجميع أعضاء جمعية "منار السبيل الخيرية " وعلى رأسهم تامر فايد، رئيس مجلس إدارة الجمعية لجهودهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك حقيقي للدولة في هذا المجال .

 

و قال حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، ان المشروع يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وتحويلهم لطاقة إنتاجية تخدمهم وتخدم المجتمع من خلال أنشطة المشروع.

 

وذكر عبد الغفار، أنه ستستمر فعاليات الخطة التدريبية من قبل مدربي الوزارة للقائمين على برامج الدعم النقدي بديوان عام المديرية، حيث تضمن التدريب التعريف بالتطبيقات المتاحة على أجهزة الوحدات الاجتماعية والتي كانت متاحة بالإدارات الاجتماعية والتي تلبي احتياجات رؤساء الوحدات من توافر المعلومات والإستعلامات لكافة برامج الدعم النقدي سواء تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي، الخدمات المتكاملة والخدمات التأمينية.

 

ووجه عبد الغفار كافة الإدارات ذات الاختصاص بتقديم كافة أوجه الدعم من أجل تطبيق هذا التدريب على أكمل وجه بكافة وحدات المديرية، وتنفيذ التوجيهات الوزارية بشأنها على وجه الدقة.

 

وفي نهاية الحفل قررت معالي الوزيرة منح كل جمعية 500 ألف جنيه لدعم مشروعات التنمية التي تقوم بها تحت إشراف الوزارة.

دمياط منار السبيل محافظة دمياط نيفين القباج قادرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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