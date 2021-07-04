مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالجادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى اصطدامها بعمود الإنارة.

وتم نقل الجثة و المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

وكان قد أصيب 11 شخصًا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ملوي ودير مواس، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات و وارتجاج بالجمجمة. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.