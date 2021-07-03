شمامسة «الكاثوليكية بالمنيا» يلتقون مطرانهم والكنيسة تحتفل بذكرى مولد بطرس فهيم

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم بشمامسة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه رحب الأنبا باسيليوس بالشماس باسم جاد، عقب إنهاء دراسته في روما، وعودته للإيبارشية. واطمئن نيافته على أحوال الشمامسة، كما أعطى صاحب النيافة توجيهاته بتنظيم الأنشطة الصيفية للفترة المقبلة.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيسبوك، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام نيافة المطران بالشمامسة، وكذلك الاطمئنان على أحوالهم الشخصية، ومتابعة مسيرتهم التكوينية والروحية.

على صعيد مختلف، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الجرأة في الخدمة.

وقالت الكنيسة في الحلقة:" اَمْنَحْنا نَحنُ عَبيدَكَ أنْ نُعلِنَ كَلِمَتَكَ بِكُلِّ جُرأةٍ (أعمال4 /29).

في اطار مختلف، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل اليوم بذكرى مولد الانبا بطرس فهيم.

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيسبوك، أن الانبا بطرس فهيم هو المطران الشرفي لاسيابرشية المنيا للاقباط الكاثوليك.