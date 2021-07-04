الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة «دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس»

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة  العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري، وبينار علمي بعنوان "دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس"، مساء اليوم، حاضر فيها الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين في الإسكندرية، إن دراسة الجدوى هي أهم الموضوعات التي تقابل أي شخص في بداية حياته لمعرفة عناصرها ومراحلها في بداية أي مشروع بكافة المجالات.

وأضاف أن الندوة «أون لاين»، وتم بثها من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك حرصًا على سلامة المهندسين، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن دراسة السوق ومستقبله أهم خطوة يقوم بها أي شخص، موضحًا أن أمامه طريقين الأول هو تحمل المخاطرة في الاستثمار، والثانية هو عمل دراسة جدوى ووضع أسس علمية لدراسة المشروع ومستقبله، لذلك عليه أن يعلم جيدًا أسس دراسة الجدوى ومعرفتها جيدًا حتى يكون على علم بصحتها.

ووأضاف أن دراسة الجدوى هي عملية تجميع معلومات وبيانات عن المشروع المقترح وتحليلها من النواحي المالية والاقتصادية والفنيه لمعرفة مدى نجاح المشروع، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى لها عدة مميزات أهمها هي  كيفية إنجاز وتشغيل المشروع، كما أنه بداخلها نضع خطة تنفيذ تدعم صنع القرار الاستثماري الرشيد وتهتم بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقه علمية.

وأوضح أن دراسة الجدوى تمكن من حساب المخاطر المتوقعة بصورة دقيقة وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد، وتوضح احتياجات المشروع من الموارد المالية وتوقيتها.

وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، على أسئلة المهندسين من خلال البث المباشر.

نقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة اون لاين دراسة الجدوي لقاء وبينار علمي الإسكندرية

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