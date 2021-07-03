السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد وزارة الطيران يصل مطار القاهرة قادمًا من المغرب

مطار القاهرة
مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والوفد المرافق له قادمين من كازابلانكا، عقب المشاركة فى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ63 وجمعيتها العامة العادية بدورتها رقم 26 بمدينة الرباط بالمغرب.

ووصل وفد وزارة الطيران المدني برئاسة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب الوزير، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدى جلال رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى، على متن رحلة شركة مصر للطيران القادمة من مطار كازابلانكا رقم 848.

منتصر مناع نائب وزير الطيران رئيس سلطة الطيران المدني وزارة الطيران المغرب مطار كازابلانكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الخارجية على اجتماع مجلس الأمن بشأن «سد النهضة»

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

بعد «ضجة خلع الحجاب».. حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ«البوركينى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير