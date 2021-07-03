وفد وزارة الطيران يصل مطار القاهرة قادمًا من المغرب

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والوفد المرافق له قادمين من كازابلانكا، عقب المشاركة فى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ63 وجمعيتها العامة العادية بدورتها رقم 26 بمدينة الرباط بالمغرب.

ووصل وفد وزارة الطيران المدني برئاسة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب الوزير، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدى جلال رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى، على متن رحلة شركة مصر للطيران القادمة من مطار كازابلانكا رقم 848.