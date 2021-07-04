نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بجرجا

أجرى أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" بنجع "النجيلة" بقرية العوامر بحري بمركز جرجا، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.

وتفقد نائب المحافظ أعمال مشروع صرف صحي "نجع النجيلة"، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 90%، واطمأن" القاضي" على تواجد العاملين بالموقع وانتظام سير العمل، مشيدًا بالتزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الأعمال.

كما عقد نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا بوحدة "نظم المعلومات الجيومكانية"، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمهندسة وفاء أحمد علي، مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية، وأعضاء الوحدة، وذلك لمناقشة تطوير سير العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم الاجتماع مع الوحدة بتشكيلها الجديد، حيث ناقش الاجتماع تحديد الاحتياجات اللازمة للوحدة وتدعيمها بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة، مؤكدًا على أهمية تطوير العمل بالوحدة لتلبية رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقينات لتوفير الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وأكد "القاضي" على أهمية تدريب العنصر البشري بالوحدة، حتي يستطيع التعامل مع الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا خطوات تطوير الوحدة لتكون قادرة على تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية، ومعالجة الخرائط، واستخدام النظم وأجهزة التوقيع المكاني .



كما أجرى نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من المشروعات بنطاق مركز جهينة، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات ، بحضور أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP ..

وشملت الجولة تفقد أعمال تبطين ترعة بني وشاح، والتي يبلغ طولها ١١ كم، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 50 % تقريبًا، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يشمل 5 ترع بنطاق مركز جهينة، كما شملت الجولة أعمال إنشاء محطة مياه جهينة على مساحة 6 أفدنة ، بطاقة إنتاجية 40000 م3 / اليوم ، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 25 %، وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال محطة الصرف الصحي بنجع عبد الصمد على مساحة 400 م2، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 80%، وتخدم حوالي 10000 نسمة.

واختتم "القاضى" جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى جهينة المركزى، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 85%، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمواقع العمل.