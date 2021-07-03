السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أحمد مهني: «3 يوليو» أكبر قاعدة على البحر المتوسط

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

 أكد أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قاعدة 3 يوليو البحرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إنجاز جديد يضاف إلى سجلات إنجازات القوات المسلحة التي شهدت تطورا كبيرا فى تنوع المعدات والأدوات خلال الفترة الماضية، مضيفا أنها تهدف لحماية مقدرات الوطن وتعد أكبر قاعدة بحرية على البحر المتوسط. 

وقدم «مهنى» التهنئة والشكر للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بتحديث وتطوير القوات المسلحة، وهو ما يشير إليه القاصي والدانى، قائلا إن القاعدة تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط، فهى تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري.

 وأضاف أن التطور العسكرى وافتتاح القاعدة العسكرية والمناورة العسكرية قادر2021 هى رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن، وهى رسالة قوية على قوة وعظمة القوات المسلحة، فهى حامي الدولة ضد كل المخاطر.

النائب أحمد مهني مجلس النواب حزب الحرية المصري قاعدة 3 يوليو البحرية السيسي إنجاز جديد

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