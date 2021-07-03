السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران إيبارشية المنيا ينطلق فى زيارة رعوية إلى كاتدرائية يسوع الملك

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

تحت شعار "دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم"، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار، كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، حيث استقبل نيافته الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا باسيليوس تفقد خدمة التربية الكنسية، وبارك اجتماع الخدام التحضيري قبل بداية اللقاء، واستمع للصعوبات التي يواجهونها أثناء الخدمة. وأعطى نيافته في نهاية الاجتماع كلمة تشجيعية للخدام، موضحًا لهم رؤيته وتوجيهاته في كيفية التعامل مع الطفل، مشيرًا إلى أن تكوين الخادم يشمل التعامل الصعب مع الأطفال.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيسبوك، أنه أكد أهمية الوقت الروحي والتكويني للخدام، مختتمًا اللقاء بالصلاة معهم، كما التقى صاحب النيافة بالأطفال في فصولهم، وشجعهم على الاهتمام بتعاليم الكنيسة، ثم بارك نيافة الأنبا باسيليوس نادي المرحلة الابتدائية بالكاتدرائية.

في نهاية الزيارة للمرحلة الابتدائية، قدم راعي الإيبارشية الشكر للآباء، ولكافة خدام التربية الدينية للمرحلة الابتدائية، لما يقدمونه لخدمة الكنيسة.

دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

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