السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة جودة ينطلق في زيارة رعوية إلى كاتدرائية أم النعم الإلهية

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، زار شعب كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد.

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه رافق نيافته القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية. 

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تأتي تلك الزيارة في إطار رغبة الأنبا بشارة في التقرب الصادق لشعبه، والحضور الفعال وسطهم.

 

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الفضائل المسيحية.

 

وقالت الكنيسة في الحلقة:" "أَمَّا الآنَ فَيَثْبُتُ: الإِيمَانُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ، هذِهِ الثَّلاَثَةُ وَلكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ." (1 كو 13: 13).

 

وفي سياق متصل، أطلق ايضا المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "‎ ‎‎أسرة القديس توما الإكويني‎‎".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن روح الكاثوليكية .

 

الحلقة ترجمة : أندرو وهيب الفرنسيسكاني، ضبط المصطلحات : الأب/ چون جبرائيل الدومنيكاني، مراجعة : الأب /سعيد لوقا، مونتاج وإخراج : فادي أشرف.

 

والجدير بالذكر ان الكنيسة القبطية في مصر تحتفل بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من يوليو المقبل بعد فترة 21 يوما متصلة من الصوم الذي يعتبر من اصوام الدرجة الثانية بحسب التقسيم الكنسي.

صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص الانبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد

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وائل لطفي

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