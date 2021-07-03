الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل جرعة لقاح واحدة تكفي للحماية من فيروس كورونا والمتحور منه؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يتساءل الجميع عن لقاحات كورونا ومدى فاعليتها، وهل تكفي جرعة واحدة للوقاية؟ الإجابة نعم ولكن ليس بنفس القدر الذي لو تناولت كلتا الجرعتين، حيث يوصي الخبراء بالتطعيم بالكامل، خاصة مع ظهور طفرات مقلقة من فيروس كورونا مثل  متغير دلتا الذي  تم تحديده لأول مرة في الهند.

 

تم تطوير لقاحات كورونا التي تم طرحها عالميًا لاستهداف الإصدار الأصلي من الفيروس الذي تم اكتشافه في أواخر عام 2019، وبينما يبدو أنها تعمل ضد الإصدارات الأحدث، هناك قلق من أنها قد تفقد فعاليتها في النهاية إذا تطورت المتغيرات بشكل كافٍ.

 

وفقا لموقع الإندبندنت مع متغير دلتا وجدت دراسة أجراها باحثون بريطانيون أن الناس يتمتعون بحماية جيدة عندما حصلوا على جرعتين من لقاح AstraZeneca أو Pfizer-BioNTech، ولكن بجرعة واحدة فقط تم تقليل الحماية بشكل كبير.

 

لوقف انتشار نوع الدلتا في المملكة المتحدة، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجرعتين يوفران الحماية الكاملة، بينما يشعر مسؤولو الصحة بالقلق أيضًا بشأن عشرات البلدان التي لا تزال تفتقر إلى إمدادات كافية مؤمنة لتوزيع الجرعات الثانية في الإطار الزمني الموصى به.

 

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التطعيمات بجرعة واحدة فقط لن تكون كافية لوقف تفشي الأمراض التي تغذيها المتغيرات الجديدة، وإنه يجب على الناس الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى حتى يتم تطعيم المزيد من السكان بشكل كامل.

 

وتقول الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أن  الجرعة الثانية من اللقاح المكون من جرعتين تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لأنها تعطي دفعة حقيقية للجهاز المناعي بحيث تكون استجابة الجسم المضاد قوية جدًا. 

 

وتطور الجرعة الثانية استجابة الذاكرة، وبالتالي تجعل تأثير اللقاح يستمر لفترة طويلة، مما يجعله بسهولة يرصد الفيروس الذي يحتاج إلى استجابة سريعة، ويقوم بعمل اللازم من أجل منعه من أجل التوغل إلى الجسد.

لقاحات كورونا بوريس جونسون منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا متغير دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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