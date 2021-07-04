الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشيع جثمان مُقيم شعائر لقى ربه أثناء صلاة النافلة ببنى سويف

مسجد بلال بن رباح
مسجد بلال بن رباح بمدينة ببا

شيّع أهالي مدينة ببا جنوب بني سويف، مساء اليوم، جنازة مقيم شعائر بالمعاش، إلى مثواه الأخير، عقب وفاته أثناء صلاة النافلة في مسجد بلال بن رباح بمدينة ببا.

 

وشهدت مدينة ببا وفاة مُقيم شعائر بالمعاش أثناء سجوده خلال الصلاة  بشكل مفاجئ داخل مسجد بلال بن رباح، وتم نقله إلى المنزل.

 

وفوجئ جميع المصلين بداخل المسجد بوفاة بدوي محمد مصطفى، مُقيم شعائر بالمعاش أثناء سجوده في الصلاة بداخل مسجد بلال بن رباح، والذى يقع بجوار منزله.

 

وسادت حالة من الحزن داخل مدينة ببا، لفراق أحد اهلها الطيبين حيث قال محمد جمال جار المتوفي" فوجئ المصلون عقب إنتهاء الصلاة ان مقيم الشعائر توفي عقب صلاة الفرض وأثناء صلاة النافلة مساء اليوم، وقمنا على الفور بنقله من المسجد إلى منزله وسط حالة من الحزن والفرحة، لأننا حزنا لفراقه، وفرحنا لحُسن خاتمته".

بني سويف مسجد تشيع جثمان مثواه الأخير مصطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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