الأنبا عمانوئيل يشارك في قداس الأربعين للمتنيح الأنبا سلوانس بدير الشايب بالأقصر

ذكرت صفحة "الكنيسة اليوم"، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، شارك اليوم في قداس الأربعين للأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وذلك بمقر الدير.

رافق نيافته وفدًا من الآباء الكهنة والعلمانيين بالإيبارشية، لتقديم التعزية لأصحاب النيافة المطارنة، المشاركين وعلى رأسهم الأنبا بساده، مطران إخميم وساقلته، والأنبا بيمن، أسقف قوص ونقاده، والأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، وبحضور وفود عن أديرة القديس الأنبا بيشوي، والسريان بوادي النطرون، والمحرق بأسيوط، والرزيقات والفاخوري بالأقصر، وممثلين عن إيبارشيات أسوان، دشنا، طما، البحر الأحمر، إلى جانب مجمع رهبان الدير.

على صعيد آخر، ذكرت صفحة "الكنيسة اليوم" أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبل رئيس أكاديمية MT، الأستاذ الجامعي مايكل عادل، والمستشرقة الأستاذة الجامعية تيمى ماركو، مديرة الدراسات بالأكاديمية في إطار رحلتهم لمدينة الأقصر، لتنشيط السياحية المجرية لمدينة الأقصر.